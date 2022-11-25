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«سعود الطبية»: كيف تتحكم بمستوى الكوليسترول في الدم؟

«سعود الطبية»: كيف تتحكم بمستوى الكوليسترول في الدم؟

«سعود الطبية»: كيف تتحكم بمستوى الكوليسترول في الدم؟
٠٨:٣٧:٠٧ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية طريقة التحكم في كوليسترول الدم وذلك في “أنفوجراف” نشرته على صفحتها الرسمية.

ويتم ذلك باتباع 6 خطوات

1- الابتعاد عن التدخين.

2- ممارسة النشاطات البدانية باستمرار.

3- التقليل من كميات الدهون المشبعة.

4- تناول الفواكه والخضراوات.

5- تناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

6- الحرص على تقليل كمية الملح في الطعام للحد من ارتفاع ضغط الدم.

وفي وقت سابق، كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مجموعة من الأمراض لا تعالجها المضادات الحيوية، أهمها نزلات البرد والإنفلونزا.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته مدينة الملك سعود الطبية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

أمراض لا تعالجها المضادات الحيوية

وقالت مدينة الملك سعود الطبية، إن هناك أمراضًا لا تعالجها المضادات الحيوية وهي:

1-نزلات البرد والإنفلونزا.

2-التهاب الحلق الفيروسي.

وأضافت أن مقاومة المضادات الحيوية تنشأ من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب ومدة العلاج، والإفراط في استخدام المضادات الحيوية بتربية الأسماك والماشية.

 

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