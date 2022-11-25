ضبط 15 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة.. وهذا ما عُثر عليه بحوذتهم

تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

التبليغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

كانت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت (6) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، ومقيم من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (87) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

غرامة مخالفة رعي الإبل

وأضاف أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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