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علامات توثيق ذهبية ورمادية.. مفاجأة جديدة من «ماسك» لمستخدمي «تويتر»
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علامات توثيق ذهبية ورمادية.. مفاجأة جديدة من «ماسك» لمستخدمي «تويتر»

علامات توثيق ذهبية ورمادية.. مفاجأة جديدة من «ماسك» لمستخدمي «تويتر»

علامات توثيق ذهبية ورمادية.. مفاجأة جديدة من «ماسك» لمستخدمي «تويتر»
٠٨:٠٩:٥٧ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف إيلون ماسك، المالك الجديد لـ “تويتر”، أن موقع التغريدات القصيرة سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية ستكون مخصصة للشركات والحكومات على التوالي.

وأعلن أن ذلك سيكون بالتزامن مع إعادة خدمة علامة التوثيق الزرقاء، المقرر إطلاقها الجمعة القادمة، وذلك بعد أن أوقف هذا الأسبوع طرح علامة التوثيق الزرقاء.

تويتر - توثيق

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علامة ذهبية للشركات وأخرى رمادية للحكومات 

وقال ماسك في تغريدة: “علامة توثيق ذهبية للشركات، ورمادية للحكومات، وزرقاء للأفراد (سواء كانوا مشاهير أم لا)”.

وأضاف أن عمليات التوثيق من هوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدويًا قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم.

وتابع في تغريدة أخرى “يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار أنهم ينتمون إلى منظمة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المنظمة”، مشيرًا إلى أنه سيقدم شرحًا أكثر تفصيلاً في الأسبوع القادم.

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العلامة الرزقاء

وكانت “تويتر” أوقفت مؤقتًا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، بسبب انتشار الحسابات المزيفة، فيما ستعاد خدمة التوثيق في 29 نوفمبر الجاري.

وفي السابق، كانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الشركات والحكومات علامات توثيق ذهبية ورمادية مالك تويتر

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