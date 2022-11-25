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«الدفاع الروسية»: إحباط هجوم أوكراني ومقتل العشرات بين قتيل وجريح
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«الدفاع الروسية»: إحباط هجوم أوكراني ومقتل العشرات بين قتيل وجريح

«الدفاع الروسية»: إحباط هجوم أوكراني ومقتل العشرات بين قتيل وجريح

«الدفاع الروسية»: إحباط هجوم أوكراني ومقتل العشرات بين قتيل وجريح
٠٧:٥٦:٣٦ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من إحباط هجوم القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وتكبيدها خسائر بلغت 70 جنديًا بين قتيل وجريح.

مقتل 100 مسلح تابعين للفيلق الأجنبي

وأوضحت أن القوات الجوية الروسية قضت على أكثر من 100 مسلح تابعين للفيلق الأجنبي في منطقتي سيفيرسك وسلافيانسك، مع صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك والقضاء على 30 عسكريًا.

إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية

وأضافت أنها تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك، واعترضت 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس، مشيرة إلى أن قواتها وجهت ضربات بأسلحة عالية الدقة على 3 نقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة البولنديين في خاركيف.

وأكدت أنه تم في الوقت نفسه، القضاء على ما يقرب من 200 مرتزقة نتيجة قصف على نقاط انتشار المرتزقة البولنديين في مقاطعة خاركيف.

رسالة من بوتين لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا

وفي رسالة عاجلة، أكد الرئيس الروسي لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا أن عالم الإنترنت يمتلئ بالأكاذيب والخداع ولا يمكن الثقة فيه، مؤكدًا أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا.

وأضاف أن المشاركين في العملية الخاصة هم فقط من يعرفون أنهم أبطال حقيقيون، لأنه لا أحد غيرهم يعرف نوع العمل ومدى خطورته.

الكرملين ينفي وجود تعبئة عامة في البلاد

فيما نفى المتحدث باسم الكرملين حول خطاب منتظر لـ«بوتين» يعلن فيه عن تعبئة عامة في البلاد، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي إلى أن مرتزقة من 54 دولة يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كييف، بعضهم منذ عام 2014 والعديد منهم لديهم تجارب بالصراعات في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

رسالة عاجلة من «بوتين» لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا.. ماذا قال ؟

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية رسالة بوتين روسيا طائرات مسيرة لوجانسك

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