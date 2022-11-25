انطلاق مظاهرات ليلية في طهران وهتافات ضد النظام الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت مظاهرات ليلية في مناطق مختلفة من العاصمة طهران، وسط هتافات ضد النظام، في تظاهرات واسعة خرجت تنديدًا بقمع الشرطة والأجهزة الأمنية للمحتجين السلميين.

مظاهرات حاشدة بمدينة سراوان بمحافظة بلوشستان

وفي مدينة سراوان بمحافظة بلوشستان انطلقت مظاهرات دعمًا للانتفاضة الشعبية، وتنديدًا بالقمع الذي تعرضت له مدن غربي إيران، وسط ترديد هتافات ضد المرشد علي خامنئي.

السلطات الأمنية تقمع مظاهرات الجمعة

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن عددًا من المواطنين في مدينة زاهدان أصيبوا بجروح على خلفية قمع السلطات الأمنية للمظاهرات التي شهدتها المدينة اليوم الجمعة.

وبالتزامن مع مظاهرات حاشدة للمواطنين البلوش في مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، نظمت مجموعة من النساء في المدينة مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني ورددن هتافات مثل «الموت لخامنئي» و«الموت لولاية الفقيه».

كردستان تتعرض لقمع وحشي من قبل النظام

كما أظهر مقطع فيديو من مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، حشودًا من المتظاهرين وهم يرددون هتافات داعمة لمدن محافظة كردستان بعد تعرضها لقمع وحشي من قبل النظام الإيراني في الأيام الأخيرة.

رسالة خطيرة لـ 140 أخصائيًا في طب العيون

فيما بعث 140 أخصائيًا في طب العيون، برسالة إلى جمعية طب العيون الإيرانية، تفيد بأن عددًا كبيرًا من المتظاهرين في البلاد فقدوا إحدى العينين أو كلتيهما، بسبب إصابتهم برصاص الصيد خلال الاحتجاجات.

خطيب أهل السنة: الأكراد من أفضل شعوب البلد

وفي خطبة الجمعة، طالب خطيب أهل السنة في زاهدان إيران، مولوي عبد الحميد بالإفراج عن المعتقلين واصفًا الأكراد في إيران من أفضل شعوب البلد، مؤكدًا أنهم يشتكون من المشاكل ويحتجون، فلا يجب إطلاق النار عليهم ولا يجب معاملتهم بعنف.

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