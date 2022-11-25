العلماء يكتشفون 5 فيروسات كورونا جديدة تهدد البشر

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اكتشف العلماء، خمسة فيروسات جديدة في الخفافيش من المحتمل أن تنتقل إلى البشر والحيوانات على حد سواء.

وأخذ علماء صينيون وأستراليون عينات من 149 خفاشًا في منطقة جنوبي الصين، ووجدوا فيروسًا جديدًا شبيهًا بـ”كوفيد – 19″ يمكن أن ينتقل إلى البشر.

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موجة جديدة من العدوى المميتة

ويقول أحد الخبراء، إن الاكتشاف يشير إلى أن موجة جديدة من العدوى “المميتة” قد تلوح في الأفق.

وانتشر فيروس كوفيد – 19 منذ أكثر من عامين، والذي تطورت منه لاحقًا أكثر من سلالة، أكثرها انتشارُا “أوميكرون”، والتي توصف بأنها أكثر اعتدالًا من غيرها.

لكن الدراسة الجديدة تعزز من الأدلة على أن فيروسات الساربيك – المنتمية إلى عائلة الفيروس التاجي – منتشرة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا الشرقية.

قال البروفيسور توم سولومون، من معهد “بانديمك انستيتيوت” في ليفربول، لصحيفة “ذا صن”، إن الدراسة أظهرت أن الخفافيش يمكن أن تُصاب في الوقت نفسه بعدة فيروسات.

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تشكيل فيروس جديد أشد فتكًا

وأوضح، أن هذا يثير احتمال أن يتحد “فيروسان مختلفان أو يختلطان لتشكيل فيروس جديد، قد يكون أكثر فتكًا”.

وأضاف: “نحن نعلم أن بعض أكثر الفيروسات فتكًا بالبشر تخرج من الخفافيش. وهذا يشمل فيروس “كوفيد – 19″، وفيروس “نيباه” الذي يسبب التهاب الدماغ وعدوى دماغية قاتلة وحتى بعض فيروسات داء الكلب.

وأوضح أن “هذه الدراسة الجديدة التي تفحص الفيروسات في الخفافيش، أظهرت مجموعة واسعة من الفيروسات التي تحملها الخفافيش”.

وكشف بحث منفصل، نُشر في وقت سابق هذا العام، عن اكتشاف فيروس آخر شبيه بـ كوفيد – 19 في الخفافيش.

والأصول الدقيقة للفيروس – المعروف باسم خوستا – 2 – غير واضحة ويتم التحقيق فيها حاليًا من قبل فريق في منظمة الصحة العالمية.