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سبب غريب يدفع نصف البريطانيين لترك منازلهم المستأجرة في 2023

سبب غريب يدفع نصف البريطانيين لترك منازلهم المستأجرة في 2023

سبب غريب يدفع نصف البريطانيين لترك منازلهم المستأجرة في 2023
٠٧:٤٩:٤٤ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسح قامت به شركة “Market Financial Solutions”، أن نصف المستأجرين في بريطانيا يشعرون بالقلق من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجار لمنازلهم خلال عام 2023، بسبب أزمة تكلفة المعيشة.

وأوضح التقرير  أن نحو 58 بالمئة من المستأجرين أكدوا زيادة تكلفة استئجار الوحدات السكنية، بينما أظهر المسح أن نحو 49 بالمئة من المستأجرين قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكلفة الإيجارات في العام القادم.

48 بالمئة من الملاك سيرفعون الأسعار

وأوضح نحو 48 بالمئة من الملاك إنهم مضطرون لزيادة أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة أقساط الرهن العقاري.

وأظهر المسح أن 56 بالمئة من الملاك سيسمحون بالمرونة في استقبال المدفوعات من المستأجرين، بسبب أزمة تكلفة المعيشة.

وأظهر التقرير أن نحو 35 بالمئة من الملاك قرروا تجميد الإيجارات في عام 2022 بسبب الضغوط على الموارد المالية للأفراد.

وأظهرت الغالبية العظمى من البريطانيين وبنسبة 77 بالمئة، أنه لابد من القيام بالمزيد من أجل السيطرة على أسعار الإيجارات في المملكة المتحدة.

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