ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى و24 مفقودًا

تواصل – وكالات:

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور هذا الأسبوع، ارتفع إلى 310 قتلى.

24 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين

وأوضح – حسب «سبوتنيك»- أن 24 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، جراء زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع سيانجور، بمقاطعة جاوا الغربية، يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن مقتل 272 شخصًا، وإصابة نحو 377 آخرين، وأعلنت السلطات عن فقدان الاتصال مع عدد من الأشخاص.

تدمير أكثر من 2300 منزل بشكل كامل

وأدى الزلزال إلى تدمير أكثر من 2300 منزل بشكل كامل، أو لحقت بها أضرار جسيمة.

إندونيسيا تقع في جزء من منطقة الحزام الناري

وحسب الخبراء، فإن إندونيسيا تقع في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري، حول المحيط الهادئ، حيث يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية سنويًا بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.

وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر لزلزال في إندونيسيا منذ عام 2018. وقضى الضحايا في انهيار المباني وفي انزلاقات التربة التي سببتها الهزات الأرضية.

ووعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بمنح تعويضات خلال زيارته للمكان، مطالبًا فرق الإنقاذ تعبئة عناصرها للسماح بإجلاء الضحايا في المقام الأول.

اقرأ أيضًا:

بعد وقوع الزلزال.. استخراج طفل إندونيسي على قيد الحياة بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض