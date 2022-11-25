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تطبيق «الطوارئ».. رئيس وزراء كندا يخضع للتحقيق في واقعة نادرة

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تطبيق «الطوارئ».. رئيس وزراء كندا يخضع للتحقيق في واقعة نادرة

تطبيق «الطوارئ».. رئيس وزراء كندا يخضع للتحقيق في واقعة نادرة

تطبيق «الطوارئ».. رئيس وزراء كندا يخضع للتحقيق في واقعة نادرة
٠٧:٠٠:٠٨ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

يخضع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بشهادته، الجمعة، لتحقيق علني حول استخدامه لقانون نادرًا ما يتم اللجوء إليه في زمن السلم، لإجلاء سائقي الشاحنات الذين شلوا العاصمة الكندية في وقت سابق من العام الجاري.

وكان لاحتلال سائقي شاحنات احتجاجًا على القيود الصحية، لوسط أوتاوا لأسابيع خلال الشتاء الماضي أثر كبير في بلد غير معتاد على مثل هذه التحركات الاجتماعية.

ونظمت تجمعات أخرى في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى إغلاق ممرات تجارية، بما في ذلك أكثر المعابر الحدودية الدولية ازدحامًا في أمريكا الشمالية.

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قانون الطوارئ

وأثار إجلاؤهم في فبراير استنادًا إلى قانون إجراءات الطوارئ، جدلاً كبيرًا بشأن الحريات العامة.

واستمعت لجنة مستقلة اجتمعت لمدة ستة أسابيع في أوتاوا لمسؤولين حكوميين ومتظاهرين وعدد من سكان أوتاوا الذين تأثروا بضجيج أبواق السيارات المتواصل وانبعاثات الدخان من محركات الديزل.

وقال بيتر سلولي قائد شرطة أوتاوا السابق الذي أجبر على الاستقالة خلال الأزمة بسبب الرد غير المنظم لعناصره “كان ذلك برميل بارود جاهزًا للانفجار. لم يكن تجمعًا عائليًا”.

وخلال استماعها للإفادات، علمت اللجنة أن خللاً داخل أجهزة الاستخبارات وتسريب معلومات – خبران يجري التحقيق فيهما حاليًا – زعزعا قوات الشرطة.

وأوضح سلولي في شهادة مؤثرة “كان الجو شديد البرودة وكان الجو قاسيًا.. لكنهم فعلوا ما بوسعهم”.

غر أن منظمي “قافلة الحرية” قالوا إن تظاهرة أوتاوا كانت احتجاجًا مشروعًا على سياسات الحكومة “الشريرة”، وتحدثوا عن أجواء احتفالية مع أحواض مياه ساخنة وحفلات شواء أمام البرلمان.

وقالت سائقة الشاحنة بريجيت بيلتون خلال الجلسات “لم نكن هناك لإزعاج سكان المدينة” بل “كنا هناك لإسماع صوتنا”.

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الانقلاب ونشر نظريات مؤامرة

مع ذلك، كشفت أدلة قدمت إلى اللجنة أن بعض المنظمين أرادوا، حسبما ورد، فرض رقابة على أعضاء متطرفين كانوا يدعون إلى الانقلاب أو نشر نظريات مؤامرة.

وتحدثت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند الخميس مجددًا عن مخاطر تعرض لها الاقتصاد الكندي بسبب هذا التحرك، لا سيما التسبب في “ضرر لا يمكن إصلاحه” في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكشفت رسائل بين مسؤولين كنديين وتقارير مكالمات مع البيت الأبيض وكذلك المصرفيين شعورا متزايدا بالإحباط لدى جميع الأطراف إزاء تقاعس أوتاوا والمقاطعات.

وقالت فريلاند التي تتولى حقيبة المالية أيضا في حكومة ترودو “قال لي أحد المستثمرين لن أوظف قرشًا واحدًا بعد الآن في جمهورية الموز كندا”.

وعلمت اللجنة أيضًا أن تهديدات بالقتل وجهت إلى عدد من الوزراء بينهم فريلاند، تفيد بأنها ستُصاب “برصاصة في الرأس” لأنها “كذبت بشأن كوفيد-19”.

وفي كوتس أغلقت نقطة جمركية على الحدود الأمريكية أثناء التظاهرات وكانت هناك مجموعة من “الأفراد المدججين بالسلاح الذين كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل القضية”، حسبما أفادت قائدة الشرطة الفدرالية بريندا لوكي.

وسيشكل مثول جاستن ترودو أمام اللجنة، الجمعة، ختام هذه الإفادات التي بلغ عددها نحو ستين.

الكلمات الدلالية:
العاصمة الكندية رئيس الوزراء جاستن ترودو سائقو الشاحنات قانون الطوارئ

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