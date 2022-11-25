بيان توضيحي من المرور بشأن فيديو قائد السيارة المتهور بالمدينة

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أعلنت إدارة مرور منطقة ⁧المدينة المنورة⁩ القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يقود بتهور، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بمركبتين متوقفتين.

وأوضح المرور أنه نتج عن ذلك (3) إصابات طفيفة، وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

كان مقطع فيديو مصور أظهر نجاة امرأة وابنتها بأعجوبة من الموت في حادث مروع في الحمراء بالمدينة المنورة.

وكشف الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، امرأة وابنتها تتجهان نحو سيارة متوقفة بجوارها سيارة أخرى.

شخص يقود سيارته بسرعة جنونية

وخلال الفيديو، قام شخص يقود سيارة بسرعة جنونية بصدم السيارتين تباعًا، ما أصاب الأم وابنتها بإصابات بسيطة وتضرر شخص آخر.

وطالب مواطنون بمعاقبة الفاعل، فيما شدد أكثر التعليقات على أن مثل هذه التصرفات الخطرة قد تودي بحياة أناس أبرياء.

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقًا للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

ويعاقب المفحط بالعقوبات التالية:

• في المرة الأولى: حجز المركبة خمسة عشر يومًا وغرامة مالية مقدراها عشرون ألف ريال.

• في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال.

• في المرة الثالثة: حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال.

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