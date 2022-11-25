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رسالة عاجلة من «بوتين» لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا.. ماذا قال ؟
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رسالة عاجلة من «بوتين» لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا.. ماذا قال ؟

رسالة عاجلة من «بوتين» لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا.. ماذا قال ؟

رسالة عاجلة من «بوتين» لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا.. ماذا قال ؟
٠٦:٤٧:٢٨ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في رسالة عاجلة، أكد الرئيس الروسي لأسر الجنود المقاتلين في أوكرانيا أن عالم الإنترنت يمتلئ بالأكاذيب والخداع ولا يمكن الثقة فيه.

إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في  دونيتسك ولوجانسك، واعترضت 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس، مشيرة إلى أن قواتها وجهت ضربات بأسلحة عالية الدقة على 3 نقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة البولنديين في خاركيف.

اعترض 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس 

وأضافت أن قواتها صدت محاولتي هجوم على محور كوبيانسك ومقتل 30 جنديًا أوكرانيا وتدمير 3 مدرعات، مع اعترض 5 صواريخ أطلقت من نظامي هايمارس  وأولخا في لوجانسك.

وكشفت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا تعرض مدينة مايورسك لقصف أوكراني مكثف بنحو 20 صاروخًا، مؤكدة مقتل 40 جنديًا أوكرانيًا  خلال إحباط محاولات عبور خطوط التماس بالمقاطعة، وأن جميع الجبهات في المقاطعة وعند خطوط التماس تشهد تقدما للقوات الروسية.

فيما أعلن الكرملين أن تصريحات زيلنسكي بشأن عودة القرم تشير لعدم  رغبة كييف واستعدادها لحل المشاكل بطرق غير عسكرية.

مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: إن روسيا أطلقت آلاف الصواريخ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والبيئة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات في قصف روسي مكثف على مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أسر الجنود أوكرانيا بوتين رسالة عاجلة طائرات مسيرة أوكرانية

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