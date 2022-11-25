شاهد.. القبض على السائق المتهور في «فيديو منطقة الحمراء» بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المرور بالمدينة المنورة، القبض على قائد سيارة بسبب قيادته “المتهورة” مما أدى إلى اصطدامه بسيارتين أخريتين وإصابة 3 أشخاص.

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قيادة متهورة

وأعلنت إدارة المرور عر حسابها في موقع “تويتر”، القبض على قائد السيارة الذي لم تكشف عن اسمه، بعد أن ظهر في مقطع فيديو “يقود بتهور”، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بسيارتين متوقفتين.

وقالت إن الحادث نتج عنه 3 إصابات طفيفة، وتم إحالة قائد السيارة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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فيديو الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في منطقة الحمراء بالمدينة المنورة يوم 22 نوفمبر (بحسب التاريخ على شاشة الفيديو) يظهر السيارة وهي تنطلق سيارة بسرعة عالية لتبصدم سيارتين كانتا متوقفتين.

بينما أظهر الفيديو امرأة وهي تقف في نفس المكان برفقة الطفل، بينما أسفر الحادث عن إصابتهما بإصابات بسيطة، وفق ما ذكر.