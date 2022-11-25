القبض على مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير، أنها ألقت القبض على مواطن بحوزته 45,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنها وجدت بحوزة المواطن المقبوض عليه سلاحًا ناريًا، و20 طلقة من الذخيرة الحية مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأكدت انه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وقبل أيام، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيشة بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية النيبالية لنقله في شاحنة يقودها 7 مخالفين لنظام أمن الحدود، 5 من الجنسية الإثيوبية و 2 من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

السجن مدة 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.