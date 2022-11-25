إطلاق أول حافلات للنقل العام «ذاتية القيادة» بكوريا الجنوبية

تواصل – وكالات:

أطلقت حكومة مدينة سيول، اليوم الجمعة، أول خدمة حافلات تجارية ذاتية القيادة ضمن وسائل النقل العام لأول مرة، بتشغيل اثنين من السيارات الكهربائية التي تديرها شركة ناشئة مدعومة من شركة “هيونداي موتوروز”.

ويمكن للحافلات أن تحمل سبعة ركاب، وسعمل في نطاق 2.1 ميل حول منطقة “تشيونجي تشون”، وهي منطقة سياحية وتجارية مزدحمة في وسط العاصمة. وسيكون الركوب مجاني خلال فترة الإطلاق ويمكن للجمهور الصعود في محطتين بعد حجز مقعد على تطبيق الهاتف المحمول.

وتم تطوير الحافلات من قبل شركة النقل المستقل (دوت 42)، التي استحوذت عليها شركة “هيونداي” في أغسطس.

وأقام عمدة سيول أوه سي هون والمسؤولون التنفيذيون من شركة “هيونداي” و”42 دوت” حفل إطلاق يوم الخميس، حيث استعرضوا الخدمة للمسؤولين الحكوميين وأعضاء وسائل الإعلام.

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سيول المدينة الرائدة للقيادة الذاتية

وقال أوه عند الإطلاق: “لقد بدأت خطوتنا الأولى الهادفة لجعل سيول المدينة الرائدة للقيادة الذاتية. بدءًا من اليوم، سنقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لتجميع الكثير من البيانات لتأخذ المدينة زمام المبادرة في تعزيز القيادة الذاتية”.

وفي نوفمبر الماضي، بدأت سيول تشغيل أول خدمة تجارية لسيارات السيدان ذاتية القيادة، وفي يونيو أطلقت المدينة مشروعًا تجريبيًا لسيارات الأجرة الآلية في حي “جانجنام” المزدحم.

ووضعت سيئول خارطة طريق طموحة تتضمن بنية تحتية على مستوى المدينة لتمكين المركبات المستقلة من العمل على جميع الطرق من مسارين أو أكثر بحلول عام 2026، مع خطط لتشغيل أكثر من 400 حافلة وسيارة أجرة بحلول ذلك الوقت.

وتم تجهيز الحافلات ذاتية القيادة بـ 12 كاميرا وستة أجهزة استشعار للرادار لقراءة إشارات المرور وتخطيط الصور في الوقت الفعلي للمركبات والمشاة.

قال جيون جي يون، مدير تطوير الأعمال بشركة “دوت 42″، لوكالة “يو بي آي”، إن الحافلات قادرة على القيادة الذاتية من المستوى 4، مما يعني أنها تستطيع القيادة الذاتية في معظم الظروف. ومع ذلك، سيبقى السائق دائمًا في السيارة من أجل السلامة.

وأضاف أن الشركة وحكومة سيول اتفقتا أيضًا على أن يتولى السائق السيطرة اليدوية على الحافلة في جزء مزدحم من الطريق حيث تملأ الشوارع شاحنات التوصيل والدراجات النارية والمشاة.

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مواصفات الحافلات

تم تجهيز الحافلات بنوافذ كبيرة وفتحة سقف بانورامية وهي مخصصة لمشاهدة معالم المدينة بقدر ما تستخدم في النقل. وفي بيان صحفي، قال مكتب عمدة العاصمة، إنه يتوقع أن تصبح خدمة الحافلات “وجهة نقل مستقبلية للسياح”.

وتراهن كوريا الجنوبية بشكل كبير على مستقبل القيادة الذاتية كصناعة نامية للبلد البارع في التكنولوجيا. وتستثمر الحكومة حوالي 875 مليون دولار لتطوير البنية التحتية ذاتية القيادة والأطر التنظيمية وتهدف إلى تسويق المركبات من المستوى 4 بحلول عام 2027.

كما ينفق القطاع الخاص في البلاد بشكل كبير على حركة النفل في المستقبل. في أبريل، أعلنت “هيونداي” أنها ستستثمر 50 مليار دولار بحلول عام 2025 على مجموعة واسعة من التقنيات والشركات الجديدة، من أجهزة الشحن الكهربائية والمركبات إلى السيارات ذاتية القيادة إلى التنقل الجوي في المناطق الحضرية.

دعوة ماسك للاستثمار بكوريا الجنوبية

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث الرئيس يون سوك يول، إيلون ماسك رئيس شركة “تسلا” على بناء مصنع للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

وستتم إضافة حافلة ثالثة إلى الخدمة التي انطلقت اليوم في أوائل ديسمبر، وسيتم تمديد الطريق في النصف الأول من العام المقبل، حسبما قال مسؤولون في سيول.

كما ستطلق المدينة حافلات بدون سائق مجانية للمواطنين والسياح بالقرب من المقر الرئاسي السابق في “تشيونج وا داي” ابتداء من الشهر المقبل.