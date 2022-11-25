«الأرصاد»: انتهاء الحالة المطرية على جدة بعد أمطار غير مسبوقة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية على جدة، بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان سيول جارفة أغرقت الشوارع والطرقات وعطلت الحركة في حالة مطرية غير مسبوقة.

جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد

وأكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة ، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة

وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 ملمتر؛ كما سجلت في 2011م 90 ملمتر؛ مشيراً إلى فرصة استمرارية هطول الأمطار -بمشيئة الله- حتى صباح اليوم الجمعة؛ ثم تنحصر الحالة؛ وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكداً مدى التعاون والتنسيق المبكر من قبل الجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وفقاً للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.

استمرار الحالة على مكة وعسير وجازان

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الخامسة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والكويت وشمال الشرقية وجنوب المدينة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد مع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على وسط وشرق وشمال المملكة.

أمطار جدة يمكن أن تُغرق الكثير من المدن العالمية

وكشف الدكتور عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، سبب السيول الجارفة التي تعرضت لها مدينة جدة الخميس، مؤكدًا أن الكميات الغزيرة والهاطلة على جدة صباح أمس (الخميس)، خاصةً جنوبها بلغت 169ملم من الساعة 8 ص حتى 2 ظهراً وفقاً للأرصاد، وهذا يعني أن ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ إلى أن مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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