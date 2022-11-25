«الصحة»: 40 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 98 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.

تعافي 98 ووفاة حالتين

فيما تعافت 98 حالة وتوفيت حالتان، وفقًا للأرقام التي أصدرتها الوزارة اليوم.

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العدد الإجمالي للإصابات

ووفقًا لـ “الصحة”، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 825 ألفًا و372 حالة، من بينها 3137 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 48 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 812 ألفًا و779 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و456 حالة وفاة.

ومنذ بدء الجائحة في مطلع 2020 سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 629 مليون حالة إصابة وحصد الفيروس نحو 6.9 ملايين وفاة.

إلا أنه ومع تراجع الوفيات والإصابات وانخفاض قوة الفيروس، رجّح مراقبون إمكانية أن تعيد منظمة الصحة العالمية تصنيف كورونا كوباء.