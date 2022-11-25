باحثون يُطورون لقاحًا يمكنه التصدي لأي سلالة معروفة من الإنفلونزا

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تمكّن باحثون من تطوير لقاح يستطيع التصدي لأي سلالة معروفة من الإنفلونزا، معتمدًا في ذلك على تقنية جرى استخدامها في التطعيم ضد فيروس كورونا.

ولا يزال اللقاح في مرحلة تجريبية، لأنه لم يخضع للتجربة وسط البشر حتى الآن، إلا أنه أظهر حماية من نحو 20 نوعًا من الإنفلونزا، إلى جانب أنواع أخرى فرعية.

وهذا اللقاح الواقي من الإنفلونزا تم تجريبه وسط الحيوان من قبل علماء في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، فكانت النتائج مشجعة للغاية.

التطعيم بجرعتين

ويمكن التطعيم بهذا اللقاح ضد الإنفلونزا عن طريق جرعتين اثنتين، مستفيدًا من تقنية الحمض النووي الريبوزي التي استخدمت في اللقاح الذي طرحته كل من “فايزر” و”بايونتيك” إلى جانب موديرنا.

ويؤدي هذا اللقاح عمله من خلال تعليم الخلايا وتدريبها حتى تصبح قادرة على إنتاج نسخ مشابهة من البروتينات التي تظهر على كافة أسطح فيروسات الإنفلونزا.

وتجعل هذه المزايا الجسم قادرًا على تنظيم نفسه حتى يكون قادرًا على التصدي لأي جسم يحمل ذلك البروتين المؤذي من الفيروسات، في المستقبل.

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