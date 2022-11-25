خبير في الطقس: أمطار جدة يمكن أن تُغرق الكثير من المدن العالمية

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، سبب السيول الجارفة التي تعرضت لها مدينة جدة الخميس.

وكتب عبر حسابه في “تويتر”: “الكميات الغزيرة والهاطلة على جدة صباح أمس (الخميس)، خاصةً جنوبها بلغت 169ملم‼️ من الساعة 8 ص حتى 2 ظهراً وفقاً للأرصاد، وهذا يعني أن ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط‼️”.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية إلى أن مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

وكان المرصد الوطني للأرصاد ذكر أن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة بلغت 179 ملم، متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.

إغلاق طريق مكة – جدة

وقررت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق طريق (مكة – جدة) السريع، وعدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة، بشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت من الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار، أو ارتفاع منسوب المياه حولها.

تسجيل حالتي وفاة

وأعلن الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على “تويتر”، الخميس، تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة جدة.

ونقل الحساب عن متحدث في الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قوله: “تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة”.

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