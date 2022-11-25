«المرور» يكشف عن عقوبة تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة المرور عن مخالفة تُعرّض مرتكبها إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.

وقال المرور في التغريدة: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر ويعد مخالفة مرورية.

وأضاف أن العقوبة هي غرامة تتراوح ما بين 5 وحتى 10 آلاف ريال.

نقل ملكية المركبة لمالك جديد

وكانت الإدارة العامة للمرور، أكدت أنه عند نقل ملكية المركبة لمالك جديد يتم إلغاء المفوضين السابقين.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن موقف حالة التفويض بعد نقل ملكية المركبة.

وأجاب المرور بقوله: “مرحباً بك، بعد نقل ملكية المركبة لمالك جديد يتم إلغاء المفوضين والمستخدم الفعلي للمالك السابق”.

وفي وقت سابق، طالبت الإدارة العامة للمرور بسرعة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات، وذلك من خلال منصة أبشر.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن خدمات المرور تمكن الأفراد من إسقاط المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م.

* مزايا الخدمة

1 – إسقاط المركبة من السجلات فورًا.

2 – لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

3 – تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

4 – تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

* طريقة الوصول إلى الخدمة

1 – الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة في منصة أبشر.

2 – استعراض المراكز المعتمدة.

3 – التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات.

4 – إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

هذه المخالفة تصل غرامتها إلى 900 ريال

في الوقت نفسه، حذرت الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبة داخل نفق مظلم، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى 900 ريال.

اقرأ أيضًا:

هل نقل ملكية المركبة يلغي تفويض القيادة؟ المرور يجيب

«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»