مقترحات عاجلة لمواجهته.. «البق الدقيقي» يقضي على المحاصيل الزراعية بالمملكة (فيديو)

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يشكل “البق الدقيقي”، خطرًا على المحاصيل الزراعية في المملكة، فيما اقترح مهندس زراعي اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات للقضاء على على هذه الحشرات.

و”البق الدقيقي” هي حشرات من فصيلة القرمزيات الزائفة، تُصيب النباتات البستانية وتمتص عصارتها بعد ثقب البشرة، وهي من بنات عُمُومةِ الحشرات القشرية وتفرز لتغطية أجسامها مسحوقًا أبيض، ومنها نوع يصيب القصب.

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تنتقل عن طريق الرياح والمبيدات

وقال المهندس الزارعي محمد الفيفي لفضائية “الإخبارية”، إن الحشرة تنتقل عن طريق الرياح والمبيدات لا تقضي عليها.

وأضاف، أنه لابد من وضع برنامج متكامل للقضاء عليها، وتنظيف المزارع من الأعشاب التي تتغذى عليها، حيث تستهدف خصوصًا الأشجار البستانية للتغذي عليها.

كما طالب بتجصيص الأفرع الزائدة والمتداخلة في المزارع، وإزالة الأفرع اليابسة، وتنظيف المزرعة وتسْمِيْتِها، والعناية بالري، مع رشها بمبيد غازي وزيت معدني، للقضاء على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات.

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نبات البلس الضار

وكانت وزارة البيئة قد جلبت حشرة “البق الدقيقي” قبل أعوام بمباركة من خبراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، بهدف القضاء على نبات البلس الضار، والذي توسع في الانتشار بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان خصوصًا.

وهناك أعداء طبيعيون، مثل أسد البق الأخضر والرعاشات والخنافس وأبو العيد.