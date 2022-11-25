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تعزيزًا للعمل التطوعي.. «الراجحي» يُطلق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»
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تعزيزًا للعمل التطوعي.. «الراجحي» يُطلق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»

تعزيزًا للعمل التطوعي.. «الراجحي» يُطلق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»

تعزيزًا للعمل التطوعي.. «الراجحي» يُطلق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»
٠٤:٤٦:١٧ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بدء التسجيل للمستفيدين في النسخة الثانية من مبادرة “تطوع بخبرتك” التي ستنطلق في الرياض خلال الفترة من 7 – 8 ديسمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي، وتعزيزاً لاستدامة العطاء الإنساني وحيوية المجتمع.

التطوع بالخبرات في تقديم ورش العمل التدريبية

وتحظى المبادرة بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، والخبراء والمختصين من قيادات الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في العمل التطوعي، من خلال تطوعهم بخبراتهم في تقديم ورش العمل التدريبية، واللقاءات الجماهيرية، والاستشارات الفردية، والجلسات الحوارية في عدد من التخصصات بحسب خبرة كل متطوع مشارك.

وتستهدف مبادرة “تطوع بخبرتك” المنظمات غير الربحية ورواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة، إضافة إلى الطلاب والطالبات وعموم شرائح المجتمع الراغبين في تلقي خبرات المشاركين وتجاربهم، داعيةً الراغبين لحضور أنشطة المبادرة التسجيل على الرابط التالي: ( من هنا ) .

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