الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٤:٤٧:١٤ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 25 من نوفمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.90.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.54

فرنك سويسري 3.96

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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

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