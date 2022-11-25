الذهب يحافظ على استقراره اليوم.. وعيار 21 يسجل 185 ريالاً

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حافظت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، الموافق 25 من نوفمبر 2022 على استقرارها النسبي في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 211.78 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.14 ريال.

عيار 21 يسجل 185.31 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.31 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 158.84 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.54 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 105.89 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6586 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1483 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 211,783 ريالاً.

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