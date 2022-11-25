بسبب إساءتها للمسلمين.. منع «أزياء الصليبيين» من دخول ملاعب المونديال

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قالت صحيفة “ديلي ميل”، إن مشجعين يرتدون زي الصليبيين مُنعوا من دخول مباريات كأس العالم في قطر؛ لأن أزياءهم “مسيئة للمسلمين”.

ووفقًا للصحيفة، فإن مشجعَيْن كانا يرتديان ملابس تنكرية – على هيئة الغزاة الصليبيين – شوهدا على وسائل التواصل الاجتماعي يحاولان دخول ملعب مباراة إنجلترا مع إيران يوم الاثنين، لكن أربعة ضباط منعاهما من الدخول عند البوابة الأمنية قبل انطلاق المباراة.

وأشارت إلى أن المنع قد يمتد إلى الجماهير التي سترتدي زي الصليبيين خلال مباراة بين إنجلترا والولايات المتحدة، حيث ذكرت صحيفة “تايمز” أنه تم منع المشجعين الإنجليز من ارتداء ملابس الغزاة المسيحيين.

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الفيفا والجماعات المناهضة للعنصرية تؤيد المنع

يأتي ذلك في الوقت الذي يجد فيه مشجعو إنجلترا، الذين لطالما هتفوا لمنتخبهم أثناء ارتدائهم لباس القديس جورج في نهائيات كأس العالم السابقة، أنفسهم في مأزق عند محاولة تكرار ذلك في مونديال قطر 2022.

ويقول “الفيفا “والجماعات المناهضة للعنصرية إن ارتداء زي الصليبيين في دولة عربية مثل قطر يمكن اعتباره مسيئًا بالنظر إلى السياق التاريخي.

وقالت الصحيفة إنه على ما يبدو فإن بعض سكان الدوحة قد انزعجوا من اختيار الزي، بالنظر إلى الحروب الدينية بين عامي 1095 و1291 عندما قاتلت الجيوش المسيحية للاستيلاء على الأراضي والأماكن المقدسة الخاضعة للسيطرة الإسلامية.

وقال الفيفا: “الأزياء الصليبية في السياق العربي يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. لهذا السبب طلب الزملاء المناهضون للتمييز من المعجبين ارتداء أشياء مقلوبة أو تغيير ملابسهم”.

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وقالت منظمة “كيك إت أوت”، وهي مجموعة حملات مناهضة للعنصرية في كرة القدم: “قد لا يتم الترحيب بزي معين، مثل الأزياء التنكرية التي تمثل الفرسان أو الصليبيين، في قطر”.

وكتب الباحث روبرت كارتر في تغريدة على تويتر: “الملابس كاملة بالسيوف والصلبان مسيئة بسبب تاريخ الصليبيين في اغتصاب وذبح واحتلال أراض عربية”.

واندلعت الحروب الصليبية بين عامي 1096 و 1291 عندما سعت الجيوش المسيحية للاستيلاء على القدس والمنطقة المحيطة بها من الحكم الإسلامي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمتع فيه قطر أية مظاهر للمثليين سواء في الملاعب المستضيفة للمونديال أو خارجها، كما تم حظر بيع البيرة أيضًا في الملاعب.

وطالب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، جميع الزوار “باحترام ثقافتنا”، حيث من المتوقع أن يتماشى المشجعون مع قواعد الدولة الخليجية وممارساتها الثقافية.