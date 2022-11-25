الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. ننشر النص الكامل للائحة التصرف في عقارات الدولة الجديدة
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
مقترحات عاجلة لمواجهته.. «البق الدقيقي» يقضي على المحاصيل الزراعية بالمملكة (فيديو)
تعزيزًا للعمل التطوعي.. «الراجحي» يُطلق النسخة الثانية من مبادرة «تطوع بخبرتك»
بسبب إساءتها للمسلمين.. منع «أزياء الصليبيين» من دخول ملاعب المونديال
السرعة الجنونية كادت تودي بحياتهما.. نجاة امرأة وابنتها بأعجوبة من الموت (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

وظائف شاغرة بوزارة الداخلية.. تعرف على موعد التقديم

وظائف شاغرة بوزارة الداخلية.. تعرف على موعد التقديم

وظائف شاغرة بوزارة الداخلية.. تعرف على موعد التقديم
٠٤:١٤:٣٧ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية (رجال) على رتبة (جندي).

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في عدد من المدن

وفيما يلي التفاصيل وطريقة التقديم للوظائف المتاحة

الرتبة

جندي.

الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو

المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ملاحظة

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .

اقرأ ايضًا:

وظائف بالمركز الوطني للفعاليات للعمل في الرياض

موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم وزارة الداخلية وظائف شاغرة وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

مواد ذات صلة

المزيد
خبير أممي: الأقمار الصناعية أثبتت ملكية «صنافير وتيران» للمملكة

خبير أممي: الأقمار الصناعية أثبتت ملكية «صنافير وتيران» للمملكة

٠٧:٤٥ ص، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠١٦
خدمة اليوم.. خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي

خدمة اليوم.. خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي

٠٧:٣٦ ص، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
نجل حميدان التركي: والدي يتعرَّض لسوء المعاملة والسلطات الأمريكية بدأت تجويعه

نجل حميدان التركي: والدي يتعرَّض لسوء المعاملة والسلطات الأمريكية بدأت تجويعه

٠٦:٤٨ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠١٦
«باغتها بسكينة أثناء وقوفها في المطبخ».. تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بجدة

«باغتها بسكينة أثناء وقوفها في المطبخ».. تفاصيل مقتل معلمة على يد زوجها بجدة

١٠:٤٩ م، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *