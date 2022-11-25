الصلاة أولاً.. جماهير المونديال تؤدي صلاة الجمعة قبل مباراة ويلز وإيران (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت عدة فضائيات عربية، عبر حسابها على “تويتر”، صورة للجماهير وهي تؤدي صلاة الجمعة بمحيط استاد أحمد بن علي الذي يستضيف مواجهة إيران وويلز بالجولة الثانية لكأس العالم 2022.

الصلاة أولاً

وأثارت الصورة التي نشرت تحت تعليق “الصلاة أولاً”، تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بحرص الجماهير على أداء الصلاة في موعدها، فيما يضفي مزيدًا من الإعجاب على المظاهر المصاحبة للمونديال، متمثلة في الصلاة، ودعوة الجماهير إلى التعرف أكثر على الإسلام.

وأظهر مقطع فيديو سابق تم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من الجماهير تؤدي الصلاة في استاد “البيت”، الذي استضاف المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الأحد بين قطر والأكوادور.

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دعوة المشجعين للتعرف على الإسلام

وبرز في هذا الإطار، مقطع فيديو متداول على منصات وسائل الاجتماعي يظهر فيه مواطن قطري يدعى “حيان” وهو يدعو مشجعًا إنجليزيًا إلى اصطحابه للمسجد لحضور الصلاة في المسجد أثناء أداء صلاة المغرب، والتعرف على الإسلام.

صحفي بريطاني يتأثر بصوت الأذان

وعبر العديد من الإعلاميين والمشجعين المتواجدين في قطر عن إعجابهم بصوت الأذان، ومن بينهم الكاتب الرياضي هنري وينتر الذي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، مقطعًا مصورًا من تدريبات المنتخب الإنجليزي بملعب الوكرة في قطر الأربعاء، مع صوت الأذان للصلاة.

وعلق الكاتب في صحيفة “تايمز” على الفيديو، قائلاً: “تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة”.

وأثار المقطع تفاعلاً، واسعًا بين الآلاف من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل أحد المتابعين عن الهدف من نشر الفيديو، وقال له: “لماذا ذكرت ذلك يا هنري؟ ما الغرض؟ أنا لست مسلمًا ولا يهمني شخصيًا، لكن تغريدتك علِقت في ذهني.. لماذا شعرت بالحاجة إلى ذكر ذلك؟”، ليرد عليه وينتر “لأن أخي إمام، والصوت مؤثر جدًا”.

وقال آخر: “أعلم أنهم ليسوا مسلمين لكن يجب أن يتوقفوا على الأقل أثناء حدوث ذلك. كن محترمًا”، ليرد عليه وينتر: “نقطة مثيرة للاهتمام، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، لا أعرف، فهم يركزون بشكل كبير. يمكنني التحدث عن نفسي فقط وهو من أجمل الأصوات”.

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صحفي برازيلي: من أجمل الأشياء التي رأيتها

كما أعرب الصحفي البرازيلي كارتر باتيستا عن تأثره بسماع أذان الصلاة، إلى حد اعتبره أنه من أجمل الأشياء التي رآها في الدولة الخليجية.

وعلق باتيستا على مقطع فيديو يستمع فيه لصوت الأذان، عبر حسابه على موقع “توتير”، قائلاً: “كنت اليوم أمام مسجد عندما سمعت الأذان، وهو الأذان، وهو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلاتهم ويتم إجراؤه عدة مرات في اليوم. لقد كانت من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثيرها”.

ذاكر نايك

في غضون ذلك، تداول إعلاميون ومتابعون عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو للداعية الإسلامي ذاكر نايك، قائلين إنه وجهت له الدعوة للحضور إلى قطر.

وذكرت مصادر أن تواجد نايك -الداعية الإسلامي الشهير- في قطر، مرتبط بتقديمه عددا من المحاضات الدينية خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022”.