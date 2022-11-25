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بالصور.. ملحمة وطنية لرجال المرور في الطائف وجدة وعدة مناطق بالمملكة

بالصور.. ملحمة وطنية لرجال المرور في الطائف وجدة وعدة مناطق بالمملكة

بالصور.. ملحمة وطنية لرجال المرور في الطائف وجدة وعدة مناطق بالمملكة
٠٤:٠٠:٥٤ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ملحمة وطنية سجلها رجال المرور في عدة مناطق أثناء هطول الأمطار الغزيرة، أمس، حيث أظهرت صور عديدة الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن والمرور، ووقوفهم أثناء الأمطار والأجواء الباردة للتسهيل على المواطن.

 

تنظيم حركة المرور

وفي محافظة الطائف، أظهرت صور ارتداء رجال المرور “المعاطف” ووقوفهم في الشارع لتنظيم حركة المرور بين السيارات، ونشر حساب “المرور” العديد من الصور التي تظهر تعامل رجال الأمن بحزم.

 

المرور السعودي - الامطار - الطائف
المرور السعودي – الامطار – الطائف

الأمر ذاته حدث في منطقة الباحة، حيث أظهرت صور ارتداء رجال المرور الملابس الثقيلة وكذلك الكمامات على الوجه ووقفوهم أسفل الأمطار وعدم تخليهم عن مهمتهم الوطنية التي كلفوا بها.

المرور السعودي - الامطار - الطائف
المرور السعودي – الامطار – الطائف

رجال الأمن يتصرفون بحزم

وفي منطقة الحدود الشمالية والعاصمة المقدسة، وثقت مشاهد عديدة سقوط كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع بينما يقف رجال الأمن بحزم ويتصرفون كما ينبغي في ظل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

المرور السعودي - الامطار - الطائف
المرور السعودي – الامطار – الطائف

ونجح رجال المرور والأمن في تنظيم الحركة المرورية بين السيارات رغم الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق مختلفة في المملكة والأمطار الغزيرة التي أغرفت مناطق بكاملها.

المرور السعودي - الامطار - جدة
المرور السعودي – الامطار – جدة

كميات هائلة من الأمطار

وفي جدة، التي شهدت واحدة من أكثر الأيام صعوبة بالأمس، حين سقطت كميات هائلة وغزيرة من الأمطار تسببت في إعاقة الحركة المرورية وتضرر سيارات كثيرة، ورغم ذلك وقف رجال المرور بشجاعة يتصرفون بحزم وينظمون حركة السيارات في الشوارع.

المرور السعودي - الامطار - الحدود الشمالية
المرور السعودي – الامطار – الحدود الشمالية

وأمس، وثقت فيديوهات سيول عارمة تجتاح جدة، حيث قامت المياه بحمل صناديق القمامة في طريقها وكأنه أشبه بالريشة، ما يشير على قوة المياه التي أظهرت أيضًا أساسيات بعض المنازل من قوتها.

المرور السعودي - الامطار - الحدود الشمالية

المرور السعودي - الامطار - الباحة
المرور السعودي – الامطار – الباحة

المرور السعودي - الامطار - الباحة

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة المدينة المرور رجال الأمن والمرور رجال المرور مكة

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