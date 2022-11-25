بالصور.. ملحمة وطنية لرجال المرور في الطائف وجدة وعدة مناطق بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

ملحمة وطنية سجلها رجال المرور في عدة مناطق أثناء هطول الأمطار الغزيرة، أمس، حيث أظهرت صور عديدة الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن والمرور، ووقوفهم أثناء الأمطار والأجواء الباردة للتسهيل على المواطن.

تنظيم حركة المرور

وفي محافظة الطائف، أظهرت صور ارتداء رجال المرور “المعاطف” ووقوفهم في الشارع لتنظيم حركة المرور بين السيارات، ونشر حساب “المرور” العديد من الصور التي تظهر تعامل رجال الأمن بحزم.

الأمر ذاته حدث في منطقة الباحة، حيث أظهرت صور ارتداء رجال المرور الملابس الثقيلة وكذلك الكمامات على الوجه ووقفوهم أسفل الأمطار وعدم تخليهم عن مهمتهم الوطنية التي كلفوا بها.

رجال الأمن يتصرفون بحزم

وفي منطقة الحدود الشمالية والعاصمة المقدسة، وثقت مشاهد عديدة سقوط كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع بينما يقف رجال الأمن بحزم ويتصرفون كما ينبغي في ظل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ونجح رجال المرور والأمن في تنظيم الحركة المرورية بين السيارات رغم الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق مختلفة في المملكة والأمطار الغزيرة التي أغرفت مناطق بكاملها.

كميات هائلة من الأمطار

وفي جدة، التي شهدت واحدة من أكثر الأيام صعوبة بالأمس، حين سقطت كميات هائلة وغزيرة من الأمطار تسببت في إعاقة الحركة المرورية وتضرر سيارات كثيرة، ورغم ذلك وقف رجال المرور بشجاعة يتصرفون بحزم وينظمون حركة السيارات في الشوارع.

وأمس، وثقت فيديوهات سيول عارمة تجتاح جدة، حيث قامت المياه بحمل صناديق القمامة في طريقها وكأنه أشبه بالريشة، ما يشير على قوة المياه التي أظهرت أيضًا أساسيات بعض المنازل من قوتها.

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جهود رجال ⁧#المرور_السعودي⁩ بمحافظة الطائف أثناء هطول الأمطار. متمنين للجميع السلامة pic.twitter.com/6BtFTqTzxn — المرور السعودي (@eMoroor) November 24, 2022

جهود رجال ⁧#المرور_السعودي⁩ بمنطقة الباحة أثناء هطول الأمطار. متمنين للجميع السلامة pic.twitter.com/zUXHx884Rn — المرور السعودي (@eMoroor) November 24, 2022

جهود رجال ⁧#المرور_السعودي⁩ بمنطقة الحدود الشمالية والعاصمة المقدسة أثناء هطول الأمطار. متمنين للجميع السلامة pic.twitter.com/Vvw6TXWEJC — المرور السعودي (@eMoroor) November 24, 2022