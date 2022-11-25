تنبيه لـ«الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير والمدينة اليوم
تواصل – واس:
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات النماص وبلقرن وتنومة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
أمطار رعدية على المدينة
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – أمطارًا رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع والرايس وينبع وينبع النخل وبدر والمسيجيد والفقرة وطاشا ، تستمر حتى الـ 6 مساءً .
وشهدت جدة أمس سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق وأحدثت تلفيات عديدة في المباني والسيارات.
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