الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه لـ«الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير والمدينة اليوم
الصلاة أولاً.. جماهير المونديال تؤدي صلاة الجمعة قبل مباراة ويلز وإيران (صور)
هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بالمشاهد البديعة (فيديو)
«الأمر بالمعروف» بمكة المكرمة تدشن حملة «حقُ الله»
«نزاهة»: التحقيق في أكثر من 300 قضية فساد وتوقيف 130 متهمًا
خطبتا الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي: تقوى الله والحفاظ على استقرار البيوت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه لـ«الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير والمدينة اليوم

تنبيه لـ«الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير والمدينة اليوم

تنبيه لـ«الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير والمدينة اليوم
٠٣:٤٧:٤١ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات النماص وبلقرن وتنومة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار رعدية على المدينة 

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – أمطارًا رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع والرايس وينبع وينبع النخل وبدر والمسيجيد والفقرة وطاشا ، تستمر حتى الـ 6 مساءً .

وشهدت جدة أمس سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق وأحدثت تلفيات عديدة في المباني والسيارات.

اقرأ أيضًا:

متحدث المركز الوطني للأرصاد: الحالة المطرية على جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقا لمحطات الرصد

«الوطني للأرصاد»: ضباب على محافظتي جدة ورابغ وأمطار على الباحة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن أمطار على المدينة أمطار على عسير الأرصاد الرياح السعودية عسير منطقة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
«الداخلية»: استشهاد عريف بحرس الحدود نتيجة انفجار لغم أرضي في جازان

«الداخلية»: استشهاد عريف بحرس الحدود نتيجة انفجار لغم أرضي في جازان

٠٩:٤٠ م، الخميس، ٠٢ فبراير ٢٠١٧
تحويلات الباكستانيين الدولارية من المملكة تتراجع في يوليو الماضي

تحويلات الباكستانيين الدولارية من المملكة تتراجع في يوليو الماضي

٠٢:١٧ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠١٦
الصين تُعلن أول حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ 6 أشهر

الصين تُعلن أول حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ 6 أشهر

١٠:٣٥ ص، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
جازان.. العثور على المسن «الحازمي» متوفى بالقرب من مستشفى الملك فهد

جازان.. العثور على المسن «الحازمي» متوفى بالقرب من مستشفى الملك فهد

٠١:٢٩ ص، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *