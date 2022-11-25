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«الأمر بالمعروف» بمكة المكرمة تدشن حملة «حقُ الله»
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«الأمر بالمعروف» بمكة المكرمة تدشن حملة «حقُ الله»

«الأمر بالمعروف» بمكة المكرمة تدشن حملة «حقُ الله»

«الأمر بالمعروف» بمكة المكرمة تدشن حملة «حقُ الله»
٠٣:٢٥:٢١ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بهيئة محافظة الخرمة، المحتوى التوعوي لحملات الرئاسة العامة أمس حملة “حقُ الله” وذلك في مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة.

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حملتان أخريان 

كما فعّلت الهيئة بمحافظة بحرة الحملة التوعوي حملة “عليكم بسنتي” وحملة “إن الله لا يصلح عمل المفسدين” وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمقر شرطة المحافظة.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة يحيى بن علي الحازمي أن حملة “حقُّ الله” تهدف إلى التوعية بتعظيم قدر التوحيد، وتعزيز العقيدة الصحيحة، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، ‏وتستهدف المجتمع بجميع شرائحه عبر النشر الإعلامي والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التوعية التقنية الحديثة، لافتاً النظر أن ذلك يأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية المتميزة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها.

 

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