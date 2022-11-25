هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بالمشاهد البديعة (فيديو)

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واصل هاشتاق «أمطار المدينة» تصدره لـ”التريند” على جوجل المملكة، في الوقت الذي تداول فيه النشطاء عشرات الصور والفيديوهات التي تظهر مشاهد بديعة للحظة تساقط الأمطار في مناطق متفرقة من المدينة.

وكانت الأمطار قد سقطت على عدة مناطق متفرقة من بينها المسجد النبوي الذي تسللت المياه إلى داخله، بينما وثق مغردون العديد من اللقطات التي تظهر هذا المشهد الجمالي.

هطول الأمطار على المصلين أثناء صلاة الفجر

وقبل أيام، وثق مغردون هطول الأمطار على المصلين أثناء أداء صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، ورسمت الصواعق البردية مع الأمطار الغزيرة لوحات فنية جميلة في السماء وثقها عدد من المغردين.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم أمطارًا رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وشهدت جدة، أمس، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة وصلت إلى حد السيول التي أخذت في طريقها كل شيء تقريبًا حتى السيارات.

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