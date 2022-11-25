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«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية اليوم على جازان

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية اليوم على جازان

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية اليوم على جازان
٠٢:٤٣:٣٣ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس، اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، بإذن الله، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات “الحرث والدائر وبني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.

استمرار الحالة حتى الساعة الثامنة مساء

وأضاف المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعه الثامنة مساءً.

كان المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أكد أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة ، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 مساء.

وأوضح أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

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متحدث المركز الوطني للأرصاد: الحالة المطرية على جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقا لمحطات الرصد

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار جازان هطول أمطار

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