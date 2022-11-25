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بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الطلاق سبب تمزق الأسر وتشتت شملها

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الطلاق سبب تمزق الأسر وتشتت شملها

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الطلاق سبب تمزق الأسر وتشتت شملها
٠٢:٣٠:٣٠ م، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان – في خطبة الجمعة، إن الطلاق هو بداية التفكك الأسري وضحيته هم الأبناء الأبرياء.

وأضاف “البعيجان” – خلال خطبة الجمعة اليوم في المسجد النبوي – أن الطلاق سبب تمزق الأسر وتشتت شملها وهو سبب أساس في تدمير المجتمع.

وأوصى الخطيب بالحفاظ على النساء ومراعاة حقوقهن امتثالاً لقول الرسول الكريم : “استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن أسيرات عندكم”.

نصيحة إلى المرأة المسلمة

ووجه نصيحة إلى المرأة المسلمة بألا تطلب الطلاق بدون سبب لأن ذلك يكون سببًا في انهيار المنزل ويتحمل تبعات ذلك الأبناء.

يذكر أن المجتمعات العربية تعاني من ارتفاع نسب الطلاق، وأظهرت تقارير إحصائية، زيادة غير مسبوقة في معدلات الطلاق بالمملكة خلال عام 2022 وصلت لـ168 حالة يوميًا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق.

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الكلمات الدلالية:
البعيجان المسجد المسجد النبوي خطبة الجمعة خطيب المسجد النبوي

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