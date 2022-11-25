وظائف بالمركز الوطني للفعاليات للعمل في الرياض

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أعلن المركز الوطني للفعاليات “NEC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير قسم الفعاليات، الرياض السعودية.

المسؤوليات:

إدارة مشاريع الأحداث للجداول الزمنية المعينة أثناء إكمال المهام المعينة أيضًا.

تطوير وتخطيط وتنفيذ اللوجيستيات المطلوبة قبل الحدث وعند الحدث.

تأكد من أن جميع الأحداث المخطط لها تسير على الطريق الصحيح ولا توجد عقبات.

إدارة تنفيذ الأحداث. ووضع خطط الإنتاج لجميع مكونات الحدث.

تطوير خطط التشغيل لجميع جوانب عملية تنفيذ الحدث.

تطوير خطة نشر العناصر المذكورة في الحدث ، بما في ذلك التوظيف ، والاستجابة للأزمات ، واللوجستيات للحدث ، وما إلى ذلك.

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إدارة قادة الفريق والميسرين لجميع المواقع والطرق والعقود والتصاريح والدعم القضائي اللازم لإنتاج حدث بأمان وفعالية يفي ويتجاوز توقعاتهم مع البقاء ضمن نطاق العمل المتفق عليه.

يطور ويوصي بالميزانية اللازمة للأحداث.

حدد أهداف القسم والميزانية والخطط وراقب تقدم الإنجاز من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لضمان التوافق مع استراتيجية شركة NEC.

إدارة وتنفيذ وظائف وأنشطة القسم بشكل فعال ضمن الميزانية المعتمدة والموارد المتاحة لتحقيق أهداف القسم وضمان استمرار العملية.

إدارة وإلهام وتدريب وتطوير أعضاء القسم لتحقيق أهداف القسم والحفاظ على مستوى عالٍ من المشاركة.

ضمان الالتزام بسياسات القسم وإجراءاته وإطار عمل الحوكمة لتقديم نتائج عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2022م.