وظائف بالمركز الوطني للفعاليات للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للفعاليات “NEC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير قسم الفعاليات، الرياض السعودية.
المسؤوليات:
- إدارة مشاريع الأحداث للجداول الزمنية المعينة أثناء إكمال المهام المعينة أيضًا.
- تطوير وتخطيط وتنفيذ اللوجيستيات المطلوبة قبل الحدث وعند الحدث.
- تأكد من أن جميع الأحداث المخطط لها تسير على الطريق الصحيح ولا توجد عقبات.
- إدارة تنفيذ الأحداث. ووضع خطط الإنتاج لجميع مكونات الحدث.
- تطوير خطط التشغيل لجميع جوانب عملية تنفيذ الحدث.
- تطوير خطة نشر العناصر المذكورة في الحدث ، بما في ذلك التوظيف ، والاستجابة للأزمات ، واللوجستيات للحدث ، وما إلى ذلك.
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- إدارة قادة الفريق والميسرين لجميع المواقع والطرق والعقود والتصاريح والدعم القضائي اللازم لإنتاج حدث بأمان وفعالية يفي ويتجاوز توقعاتهم مع البقاء ضمن نطاق العمل المتفق عليه.
- يطور ويوصي بالميزانية اللازمة للأحداث.
- حدد أهداف القسم والميزانية والخطط وراقب تقدم الإنجاز من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لضمان التوافق مع استراتيجية شركة NEC.
- إدارة وتنفيذ وظائف وأنشطة القسم بشكل فعال ضمن الميزانية المعتمدة والموارد المتاحة لتحقيق أهداف القسم وضمان استمرار العملية.
- إدارة وإلهام وتدريب وتطوير أعضاء القسم لتحقيق أهداف القسم والحفاظ على مستوى عالٍ من المشاركة.
- ضمان الالتزام بسياسات القسم وإجراءاته وإطار عمل الحوكمة لتقديم نتائج عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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