التضخم في منطقة اليورو يتزايد حتى منتصف 2023

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قال لويس دي جيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن: “التضخم في منطقة اليورو سيحوم حول مستوياته الراهنة في الشهور القليلة المقبلة، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2023”.

التضخم بلغ ذروته أو يقترب منها

وأفاد دي جيندوس خلال حدث مالي في ميلانو أن “التضخم من المرجح أن يكون قد بلغ ذروته أو يقترب منها على كل حال”، وفقا لـ”رويترز”.

وتابع: “بالنسبة إلى التضخم الأساسي، أعتقد أننا بلغناه فيما يتعلق بالذروة، ربما نقطة عشرية واحدة صعودا أو نزولا، لكنني أعتقد أننا سنشهد انخفاضا خلال النصف الأول من العام المقبل”، كما ذكرت “الاقتصادية”.

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تشديد السياسة النقدية

ويواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة حتى تعود توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى النسبة المستهدفة، حسب “بلومبرج”.

وبقي التضخم مرتفعا في أغلب اقتصادات منطقة العملة الموحدة، لكن “ستاندرد آند بورز” قالت إن ضغوط التكلفة على المؤسسات ترتفع بشكل أبطأ، مضيفة أن: “ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال قاتمة”.