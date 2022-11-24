هطول أمطار على تيماء وأملج وعرعر والباحة

تواصل – واس:

هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي تيماء وأملج بمنطقة تبوك ، شملت مراكز أملج مرخ والشدخ وقرية النصبة التابعة لمركز الحرة الشمالية.

كما شملت الأمطار مركزيٌ مديسيس وأبيط وضواحيهما بتيماء ، ومراكز الجهراء وجريش وعردة والعسافية، والجديد وكتيب.

كذلك هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ أمس أيضا هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ.

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وشَمِلَتْ أمطار الباحة، أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدداً من متنزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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