بريطانيا تحظر تشغيل «كاميرات صينية» في مواقع حساسة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت السلطات البريطانية، الخميس، أمرا موجها للإدارات الرسمية في البلاد بالتوقف عن تثبيت كاميرات مراقبة صينية الصنع في “مواقع حساسة”.

حظر شركتين صينيتين

وتستخدم غالبية المنظمات الحكومية في بريطانيا كاميرات مراقبة من صنع “هيكفيجن” أو “داهوا”، وفي يوليو حضّت مجموعة من 67 من النواب واللوردات لندن على حظر بيع واستخدام معدات المراقبة التي تصنعها الشركتان اللتان يُعتقد أن منتجاتهما متواطئة في انتهاكات حقوقية ضد أقلية الأيجور في شينجيانج.

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أسباب أمنية

وحضّت الحكومة البريطانيةعلى عدم استخدام “أنظمة المراقبة البصرية” التي تصنعها شركات يفرض عليها القانون الصيني مشاركة المعلومات الاستخبارية مع أجهزة الأمن في بكين، حسب “العربية”.

وشدّدت الحكومة على وجوب عدم ربط مثل هذه الكاميرات بـ “الشبكات الأساسية” في الدوائر الحكومية، ووجوب أن تدرس الوزارات استبدالها بدلا من انتظار التحديثات المجدولة.

وخلصت مراجعة حكومية إلى أنه “في ضوء التهديد الذي تتعرض له المملكة المتحدة والقدرات المتزايدة لهذه الأنظمة، هناك حاجة إلى ضوابط إضافية”، وفق ما أعلن وزير الدولة أوليفر داودن أمام البرلمان.