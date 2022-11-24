تحذير صحي: 5 أطعمة لا تتناولها مع الشاي

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يعد الشاي من المشروبات الأكثر شيوعا، فيما يعتبر غنيا بفوائد يحتاجها الجسم، كما يساعد على خفض ضغط الدم ومعدلات الكوليسترول.

وينصح أطباء، على صعيد آخر، بعدم شرب الشاي مع مأكولات بعينها، حيث تحدث تفاعلات تترك آثارا ضارة على الجسم.

ويحذر الأطباء من تناول الشاي مع 5 أنواع من الطعام، قد تكون شائعة، وهي:

1- الليمون

يضيف كثيرون قطع الليمون إلى أكواب الشاي، لأنهم يحبون مذاقه، في حين أن هذا المزج يزيد الحموضة ويسبب الانتفاخ.

2- الأطعمة التي تحتوي على الحديد

مثل السبانخ والبازيلاء، لأن المكونات الموجودة في الشاي تحول دون امتصاص المعدن في الجسم، وبالتالي، فهي تحرمه من فائدة كبيرة.



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3- الكركم

يتسبب الخلط بين الشاي والكركم اضطرابا في عمل الجهاز الهضمي، حسب “سكاي نيوز عربية”.



4- الحلويات أو البسكويت

أوصى الخبراء بالابتعاد عن هذه العادة، بتناول الشاي مع للحلويات، لأنها تزيد من احتمال الإصابة بالإمساك وارتفاع الحموضة.

5- المكسرات

يحتوي الشاي على مادة تسمى “التانين”، تحول دون امتصاص الجسم لعناصر غذائية مفيدة يحتاج إليها، بحسب موقع “إنديا”.