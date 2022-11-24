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وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لمختلف التخصصات

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لمختلف التخصصات

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لمختلف التخصصات
٠٢:١٤:٢٦ ص، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل  في الرياض، وذلك  وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد أول (أسواق الكربون).
  2. الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون).
  3. أخصائي – تقييم دورة الحياة (LCA).
  4. نائب الرئيس للاستشارات.
  5. رئيس التحرير العربي.
  6. مدير الاتصالات.
  7. وغيرها …

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طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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