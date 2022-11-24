تسريب أرقام 500 مليون مستخدم في واتساب.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبدالله السبيعي من خطورة فتح الروابط العشوائية عبر موقع التواصل الفوري “الواتساب”.

وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه تم مؤخرا تسريب أرقام 500 مليون مستخدم لتطبيق الوتساب وعرضها للبيع.

وأضاف أن هذه الأرقام المسربة تشمل29 مليون رقم من المملكة! أنتبهوا من الرسائل والروابط العشوائية الي هدفها الإحتيال والسرقة”.

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وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات تهكير واختراق في تطبيق التواصل الفوري الواتساب”.

وقال الحربي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحذر ينشط حالياً هكرز ينشرون روابط مزوره تدعي انها لقروبات واتساب ومجرد الدخول لها وإدخال بياناتك يتم اختراق حسابك ونشر الرابط من حسابك واختراق جهات اتصالك”.

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