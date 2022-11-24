شركة الكهرباء: نعمل على إعادة الخدمة لـ 1632 مشتركا في جدة وبحرة

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أكدت شركة الكهرباء أنها تعمل على إعادة الخدمة لـ أكثر من 1600 مشترك في محافظتي جدة وبحرة الذين تضرروا من هطول الأمطار خلال الساعات الماضية.

وقالت الشركة، في بيان لها: “إنه إشارة للحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الفرق الميدانية بدأت أعمالها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية بعد فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لـ ٥٧٨ مشترك.

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وأوضحت “السعودية للكهرباء” أنها تمكنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع في مدينة جدة رغم صعوبات التنقل، وتبقى ١٠٥٤ مشتركاً موزعة كما يلي: 625 مشتركاً في وسط جدة و ٤٢٩ مشتركاً في جنوب جدة.

يذكر أن العديد من الأحياء في محافظة جدة وبحرة شهدت خلال الساعات الماضية انقطاع الكهرباء على خلفية الحالة المطرية وجريان السيول بعدة مناطق.

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