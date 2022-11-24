متحدث المركز الوطني للأرصاد: الحالة المطرية على جدة سجلت أعلى كمية أمطار وفقا لمحطات الرصد

تواصل – واس:

أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة ، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

الأعلى منذ 2009

وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 ملمتر؛ كما سجلت في 2011م 90 ملمتر؛ مشيراً إلى فرصة استمرارية هطول الأمطار -بمشيئة الله- حتى صباح اليوم الجمعة؛ ثم تنحصر الحالة؛ وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكداً مدى التعاون والتنسيق المبكر من قبل الجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وفقاً للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.

اقرأ أيضا:

شاهد.. سيل هادر في جدة أشبه بنهرٍٍ جار

مواطن ينتظر ساعة في مفترق الطرق .. هذا ما فعله بسبب الأمطار على جدة (فيديو)

أمانة جدة تعلن طريقة تعويض المتضررين من الأمطار (فيديو)

حالة الاستنفار القصوى

واصلت أمانة محافظة جدة مجهوداتها عبر خططٍ ميدانية على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد؛ معلنة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها بمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا ونحو 960 آلية ومعدة؛ تساندهم فرق العمل لرفع آثار الأمطار.

بالتنسيق مع «الأرصاد» و«الأزمات والكوارث»

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي؛ أن العملٍ جارٍ على مدار الساعة ضمن الخطط المعتمدة لموسم الأمطار الحالي؛ التي تشهدها المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وقد بدأت التحضيرات قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية باشرت سحب مياه الأمطار من أماكن التجمعات التي لا يوجد بها تصريف، ورفع بعض المخلفات من الطرق لتسهيل حركة المرور داخل المحافظة؛ مشدداً على أهمية تتبع التنبيهات التي تطلقها الجهات الحكومية من المركز الوطني للأرصاد والفعاع المدني ومركز الأزمات والكوارث.

اقرأ أيضا:

عمل بطولي لرجال الدفاع المدني بجدة لإنقاذ عالقين (فيديو)

أهم 10.. جدة تغرق لا تخرجوا من بيوتكم .. وتنبيه مهم من حساب المواطن والعمالة الفلبينية