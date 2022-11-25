«راحة واستجمام» وسط إطلالات تحيط بها كل مظاهر الجمال.. نزهتك اليوم في منتزه السلام أبها

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لمنتزه السلام بأبها في منطقة عسير، والذي يتيح لك وقتًا رائعًا رفقة عائلتك، يغير روتين يومك فتستجم وتعيش أجواء رائعة وسط إطلالات ومناظر خلابة.

منتزه السلام أبها

يعد منتزه السلام أبها، أحد أبرز أماكن الترفيه في منطقة عسير، لما يتمتع به من إطلالات خلابة وطبيعة رائعة، ما بين مساحات خضراء شاسعة يتخللها جلسات عائلية مريحة يحيط بها كل مظاهر الجمال.

ماذا يوجد في منتزه السلام أبها

يقدم المنتزه لزواره العديد من الخدمات التي تُمكنّهم من الراحة، والرفاهية، والاستجمام، وتشمل:

– بحيرات صناعية رائعة.

– مجموعة مميزة من المطاعم والمقاهي.

– ساحة تسوق شاملة.

– حديقة حيوان مصغرة، وغيرهم الكثير.

محتويات منتزه السلام أبها

1- قطار سريع يناسب الأطفال لم هم في سن 3 ـ 7

2- قطار الموت

3- مضمار لسباق الدبابات على مساحة ألف متر

4- مضمار لسباق السيارات للأطفال.

5- لايبون من عشرين مقعداً يتسع كل مقعد طفلين.

6- بالون تزلج ارتفاعه عشرين متراً

7- مجموعة من الطائرات الشراعية كل مقعد يتسع طفلين.

8- الكدرايت مجموعة من السيارات والدبابات

9- سيارات تصادم وهي الأكثر شيوعاً

10- عربات تزلج جليدية ميتروهون

11- لعبة الثور يحيط بها ميدان مطاطي

12- صالة فيديو جيم تضم ألعاب الكترونية .

أفضل الأنشطة في المنتزه

1- جولة استكشافية

استمتع بجولة رائعة بين أرجاء منتزه السلام أبها ، الذي يضم كل ما هو ممتع ومميز، من بحيرات وممرات مائية مع النوافير المتعددة التي تتخلل المساحات الخضراء الواسعة، مما يمنحها إطلالة خلابة وطبيعة رائعة.

2- جلسات عائلية

يوفر المنتزه العديد من الجلسات العائلية المريحة والمظللة لتضمن لروّادها قضاء وقت مُمتع مُفعم بالرفاهية والاستجمام، بين الأزهار والأشجار ذات الألوان المبهجة.

3- حديقة حيوان مصغرة

عليك بزيارة حديقة الحيوان المصغرة، والتي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات المفترسة من أسود، نمور، وطيور، إضافة إلى أنواع من الكلاب، القطط، وكذلك القرود.

4- التسوق

يوفر منتزه السلام لزواره، ساحة ضخمة تضم عددًا كبيرًا من منافذ لبيع الملابس، الهدايا التذكارية، وألعاب الأطفال المتنوعة، إضافة إلى الحقائب، الإكسسوارات والعديد من الأغراض داخل هذه الساحة المميزة.

5- ملاهي السلام

لمزيد من المرح والمتعة للصغار يقدم المنتزه العديد من مناطق الألعاب والملاهي المتنوعة، من سيارات سباق، ألعاب ألكترونية، والبدالات المائية التي تجوب بهم البحيرة في جولة شيّقة.

6- مغامرات خطيرة

لمحبي المغامرة سيجدوا متعتهم داخل مدينة ملاهي السلام المتكاملة، والتي تضم عدد كبير من الألعاب الخطيرة التي تحبس الأنفاس، فاشحن طاقتك وخوض التجربة بكل ما فيها من مرح يمتزج بخوف.

7- مطاعم ومقاهي

بعد هذه الجولة الممتعة التقط أنفاسك وتناول وجبة شهية في أحد مطاعم المنتزه، أو أحد المقاهي، كما يوجد العديد من المنافذ التي تقدم المأكولات السريعة المفضلة لدي كثير من الصغار والكبار.

8- مسجد ودورات مياه

كما يوجد بالمنتزه مسجد لآداء الصلوات في أوقاتها ودورات مياه نظيفة.

مواعيد منتزه السلام أبها

طوال أيام الأسبوع من الساعة 1:00 مساءً إلى الساعة 01:30 صباحًا.

سعر دخول منتزه السلام أبها

يبلغ سعر الدخول للفرد خمس ريالات.

موقع منتزه السلام

يقع منتزه السلام، في حي النميص في مدينة أبها، ويمكنك مشاهدة المكان على الخريطة من هنا