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شاهد.. سيل هادر في جدة أشبه بنهرٍٍ جار

شاهد.. سيل هادر في جدة أشبه بنهرٍٍ جار

شاهد.. سيل هادر في جدة أشبه بنهرٍٍ جار
١٢:٤١:٤١ ص، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول الهادرة في أحياء محافظة جدة، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

وأظهر مقطع فيديو، جريان سيل هادر في أحد شوارع محافظة جدة، أشبه بنهر جار من شدة تدفق المياه، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفها البلاد والعباد.

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وتقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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