لليوم الثاني على التوالي.. الثوار يضرمون النيران بمقرات الحرس الثوري الإيراني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استمرت مقاومة المحتجين الإيرانيين لرموز نظام الملالي، في مدن البلاد، واستهدف متظاهرون مقرات للحرس الثوري الإيراني.

حرق شعبة أمنية

وأظهر فيديو متداول، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حرق مقر شعبة أمنية تابعة للحرس الثوري في مدينة عيلام.

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الشهر الثالث من الاحتجاجات

تستمر احتجاجات الشعب الإيراني، في شهرها الثالث، للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية، والحرية ومحاكمة المسؤولين عن القمع والجرائم تجاه الشعب.

إسقاط رموز النظام

وتواصلت المظاهرات في شوارع ومدن إيران، شرقا وغربا، تجمع العرب والأكراد والفرس، مطالبي بإسقاط نظام الملالي القمعي، الذي تسبب في إفقار الشعب أولا، ثم قتل شبابه في المظاهرات.

حرق الحوزات العلمية

وطالت نيران الثورة الإيرانية، عددا من الحوزات العلمية في قم ومشهد، وأكثر من مكان بالأحواز، وأظهر مقطع فيديو متداول، في وقت سابق، حرق صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، أمام الحوزة العلمية في منطقة الأحواز بإقليم خوزستان الذي يشهد مظاهرات واسعة ضد النظام الإيراني.