حيلة شيطانية.. تهريب المخدرات في حلويات الأطفال بالكويت

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير إدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بالكويت، اللواء عيد العويهان، عن “ملاحظة وجود مواد مخدرة داخل بعض المواد الغذائية، وحلويات الأطفال”.

وأضاف أنه يتم وضع المادة المخدرة في داخل الحلويات، وتغليفها من الخارج على أنها حلويات”، معرباً عن الأسف لأنها موجودة في الأسواق وتُباع، ولكنها ليست بشكل كبير، وهناك تشديد عليها من قبل رجال الجمارك والمكافحة لمنع دخولها.

وأكد أن وزارة الداخلية تواصل حربها على عصابات المخدرات، من خلال العمل على محاور عدة، من بينها محور التوعية المجتمعية بأخطار المخدرات على الشباب والوطن، حيث أقامت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في الوزارة المعرض التوعوي الخاص بمكافحة المخدرات الذي افتتح أمس، في سوق شرق ويستمر 3 أيام.

وتابع مدير الإدارة اللواء توحيد الكندري، أن المعرض يوجه رسالته لولي الأمر، سواء كان أباً أو أماً أو معلماً، ليعرف حقيقة المخدر وشكله، وكيف تتم ملاحظة ما بحيازة الابن من مثل هذه المواد، وكيفية التعامل مع المدمن من خلال التواصل عبر الخط الساخن للوزارة، وبالإمكان التعرّف في المعرض على جميع أنواع المخدرات.

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