الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
حيلة شيطانية.. تهريب المخدرات في حلويات الأطفال بالكويت
الصناعات العسكرية تعلن برنامج ابتعاث ينتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير
أمانة جدة تعلن طريقة تعويض المتضررين من الأمطار (فيديو)
ماسك يخطط لاستخدام علامات توثيق بألوان مختلفة.. تعرف على السبب؟
بيان قوي من وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون تجاه الحملات الممنهجة المغرضة
قريبًا ولمدة 24 ساعة فقط.. فتح باب التوظيف على 10 آلاف وظيفة في عدة تخصصات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حيلة شيطانية.. تهريب المخدرات في حلويات الأطفال بالكويت

حيلة شيطانية.. تهريب المخدرات في حلويات الأطفال بالكويت

حيلة شيطانية.. تهريب المخدرات في حلويات الأطفال بالكويت
١٢:١٠:٣٤ ص، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير إدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بالكويت، اللواء عيد العويهان، عن “ملاحظة وجود مواد مخدرة داخل بعض المواد الغذائية، وحلويات الأطفال”.

وأضاف أنه يتم وضع المادة المخدرة في داخل الحلويات، وتغليفها من الخارج على أنها حلويات”، معرباً عن الأسف لأنها موجودة في الأسواق وتُباع، ولكنها ليست بشكل كبير، وهناك تشديد عليها من قبل رجال الجمارك والمكافحة لمنع دخولها.

وأكد أن وزارة الداخلية تواصل حربها على عصابات المخدرات، من خلال العمل على محاور عدة، من بينها محور التوعية المجتمعية بأخطار المخدرات على الشباب والوطن، حيث أقامت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في الوزارة المعرض التوعوي الخاص بمكافحة المخدرات الذي افتتح أمس، في سوق شرق ويستمر 3 أيام.

وتابع مدير الإدارة اللواء توحيد الكندري، أن المعرض يوجه رسالته لولي الأمر، سواء كان أباً أو أماً أو معلماً، ليعرف حقيقة المخدر وشكله، وكيف تتم ملاحظة ما بحيازة الابن من مثل هذه المواد، وكيفية التعامل مع المدمن من خلال التواصل عبر الخط الساخن للوزارة، وبالإمكان التعرّف في المعرض على جميع أنواع المخدرات.

اقرأ أيضا:

عراقي يهرب كمية من المخدرات بطريقة ماكرة إلى الكويت

الكلمات الدلالية:
الكويت حلوى الأطفال حلويات مخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن يسكب مادة «الأسيد» الحارقة على امرأة وابنتيها

مواطن يسكب مادة «الأسيد» الحارقة على امرأة وابنتيها

٠١:٠٠ ص، الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠١٥
لترشيد الإنفاق.. موافقة «المالية» شرط لإبرام العقود بالجهات الحكومية

لترشيد الإنفاق.. موافقة «المالية» شرط لإبرام العقود بالجهات الحكومية

١٢:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦
حظر استيراد الطيور والبيض من الفلبين ولاوس

حظر استيراد الطيور والبيض من الفلبين ولاوس

٠٢:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
أردوغان: لو صدق بوتين سأتنحى عن الرئاسة

أردوغان: لو صدق بوتين سأتنحى عن الرئاسة

١١:١٤ ص، الثلاثاء، ٠١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *