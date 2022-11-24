مواطن ينتظر ساعة في مفترق الطرق .. هذا ما فعله بسبب الأمطار على جدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يضرب شعب المملكة أروع المثل في التكاتف والتعاون في أوقات الحاجة، ووقوف رجال المملكة وشبابها جنبا إلى جنب في مواجهة الأزمات.

ينظم عملية المرور

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مواطنا يقف في وسط طريق عامة بجدة، ويسهم في تنظيم الكثافة المرورية في مفترق الطريق.

وقرر الرجل تنظيم المرور، حين وحد كثافة عالية من السيارات والمركبات التي تحاول أن تحتمي من الأمكار الغزيرة التي هطلت اليوم على جدة.

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سباحو الدفاع المدني ينقذون عالقين

أظهر مقطع فيديو، موقفا بطوليا، لرجال الدفاع المدني بجدة، حيث أنقذ سباحو الدفاع المدني العالقين في نفق الملك عبدالله في جدة.

جدة تتصدر ترند السوشيال ميديا

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو، الذي أظهر بطولة ليست مستغربة على شباب ورجال المملكة، الذين يتآزرون في المواقف الصعبة، وكذلك قدرة عناصر الدفاع المدني المدربة، وجسارتهم وتفانيهم في أداء عملهم، وإنقاذ العالقين.