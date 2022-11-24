الصناعات العسكرية تعلن برنامج ابتعاث ينتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير

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أعلن برنامج الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية عن فتح باب التقديم في برنامج الإبتعاث (المنتهي بالتوظيف) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

مراحل الابتعاث المتاحة:

– الابتعاث لدراسة البكالوريوس

– الابتعاث لدراسة الدبلوم بعد البكالوريوس (الدبلوم العالي)

– الابتعاث لدراسة الماجستير

– الابتعاث لدراسة الدكتوراه

المؤهلات المستهدفة:

– حملة الثانوية أو ما يعادلها

– حملة الدبلوم

– حملة البكالوريوس

– حملة الماجستير

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الوثائق المطلوبة:

– صورة من الهوية الوطنية

– سجل الدرجات

– صورة من نتيجة اختبار التحصيلي

– صورة من هوية العائلة

– شهادة تخرج

– صور جوازات سفر المرافقين (إن وجد)

– صورة من جواز السفر

– صورة من نتيجة اختبار القدرات

– معادلة الشهادة من الجهآت المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة

– صورة من اختبار القدرات الجامعيين (بالنسبة للراغبين على الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه)

– أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (5) في نتيجة اختبار اللغة الانجليزية (أيلتس) أو ما يعادلها.

خطوات التقديم:

1- الدخول على رابط التقديم: إضغط هنا

2- استكمال البيانات الشخصية، والعلمية، واختيار المنشأة والتخصص المطلوب للابتعاث.

3- إرفاق المستندات المطلوبة.

4- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال.

5- الإجابة على أسئلة استبيان المتقدم.

6- الإقرار على صحة البيانات، وإرسال النموذج.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: – ( هنا )ويستمر حتى الخميس 1444/4/16هـ (الموافق 2022/11/10م)