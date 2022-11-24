الصناعات العسكرية تعلن برنامج ابتعاث ينتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية عن فتح باب التقديم في برنامج الإبتعاث (المنتهي بالتوظيف) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
مراحل الابتعاث المتاحة:
– الابتعاث لدراسة البكالوريوس
– الابتعاث لدراسة الدبلوم بعد البكالوريوس (الدبلوم العالي)
– الابتعاث لدراسة الماجستير
– الابتعاث لدراسة الدكتوراه
المؤهلات المستهدفة:
– حملة الثانوية أو ما يعادلها
– حملة الدبلوم
– حملة البكالوريوس
– حملة الماجستير
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الوثائق المطلوبة:
– صورة من الهوية الوطنية
– سجل الدرجات
– صورة من نتيجة اختبار التحصيلي
– صورة من هوية العائلة
– شهادة تخرج
– صور جوازات سفر المرافقين (إن وجد)
– صورة من جواز السفر
– صورة من نتيجة اختبار القدرات
– معادلة الشهادة من الجهآت المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة
– صورة من اختبار القدرات الجامعيين (بالنسبة للراغبين على الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه)
– أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (5) في نتيجة اختبار اللغة الانجليزية (أيلتس) أو ما يعادلها.
خطوات التقديم:
1- الدخول على رابط التقديم: إضغط هنا
2- استكمال البيانات الشخصية، والعلمية، واختيار المنشأة والتخصص المطلوب للابتعاث.
3- إرفاق المستندات المطلوبة.
4- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال.
5- الإجابة على أسئلة استبيان المتقدم.
6- الإقرار على صحة البيانات، وإرسال النموذج.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: – ( هنا )ويستمر حتى الخميس 1444/4/16هـ (الموافق 2022/11/10م)