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الصناعات العسكرية تعلن برنامج ابتعاث ينتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير
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الصناعات العسكرية تعلن برنامج ابتعاث ينتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير

الصناعات العسكرية تعلن برنامج ابتعاث ينتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير

الصناعات العسكرية تعلن برنامج ابتعاث ينتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير
١٢:٠١:١٧ ص، الجمعة، ١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية عن فتح باب التقديم في برنامج الإبتعاث (المنتهي بالتوظيف) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

مراحل الابتعاث المتاحة:

– الابتعاث لدراسة البكالوريوس

– الابتعاث لدراسة الدبلوم بعد البكالوريوس (الدبلوم العالي)

– الابتعاث لدراسة الماجستير

– الابتعاث لدراسة الدكتوراه

المؤهلات المستهدفة:

– حملة الثانوية أو ما يعادلها

– حملة الدبلوم

– حملة البكالوريوس

– حملة الماجستير

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الوثائق المطلوبة:

– صورة من الهوية الوطنية

– سجل الدرجات

– صورة من نتيجة اختبار التحصيلي

– صورة من هوية العائلة

– شهادة تخرج

– صور جوازات سفر المرافقين (إن وجد)

– صورة من جواز السفر

– صورة من نتيجة اختبار القدرات

– معادلة الشهادة من الجهآت المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة

– صورة من اختبار القدرات الجامعيين (بالنسبة للراغبين على الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه)

– أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (5) في نتيجة اختبار اللغة الانجليزية (أيلتس) أو ما يعادلها.

خطوات التقديم:

1- الدخول على رابط التقديم: إضغط هنا

2- استكمال البيانات الشخصية، والعلمية، واختيار المنشأة والتخصص المطلوب للابتعاث.

3- إرفاق المستندات المطلوبة.

4- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال.

5- الإجابة على أسئلة استبيان المتقدم.

6- الإقرار على صحة البيانات، وإرسال النموذج.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: – ( هنا )ويستمر حتى الخميس 1444/4/16هـ (الموافق 2022/11/10م)

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