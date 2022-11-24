أمانة جدة تعلن طريقة تعويض المتضررين من الأمطار (فيديو)

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كشف المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، عن طريقة تعويض المتضررين من الأمطار التي شهدتها جدة اليوم الخميس.

وقال “البقمي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، أن طريقة التعويض ستكون بنفس آلية التعامل مع ما حدث في 2009، عن طريق التقدم لمركز الأزمات والكوارث الممثلة في جميع الجهات الحكومية والتي تحصر كل الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية وتعويض المتضررين.

وأضاف متحدث أمانة جدة، أن العمل جارٍ في جميع المرافق لتحرير وفتح الشوارع والأنفاق في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البقمي أن العملٍ جارٍ وتواصل أمانة محافظة جدة مجهوداتها عبر خططٍ ميدانية على على مدار الساعة ضمن الخطط المعتمدة لموسم الأمطار الحالي؛ التي تشهدها المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وقد بدأت التحضيرات قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث.

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