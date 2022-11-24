ماسك يخطط لاستخدام علامات توثيق بألوان مختلفة.. تعرف على السبب؟

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يخطط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة التدوينات المصغرة “تويتر”، لاستخدام ألوان مختلفة للتوثيق.

وعلق عبدالله السبيعي الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، على ذلك بقوله “يفكر إيلون ماسك في استخدام علامات توثيق بألوان مختلفة للتمييز بين التوثيق المدفوع والرسمي”.

وفي وقت سابق، فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجميع بقرار غريب خلال الأيام الماضية، بعد أن آلت ملكية الشركة إليه.

وقرر “ماسك” إعادة فتح باب التوظيف مرة أخرى، بعدما قام بإقالة ما يقرب من ثلثي القوى العاملة البالغ عددها 7500 عامل ، حيث أصبحت بعد تولي ماسك، وفي غضون ثلاثة أسابيع من توليه زمام الأمور، بـها 2700 موظف فقط.

وفقا لتقرير موقع “The Verge” التقني، أصدر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماع شامل له مع العاملين في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” .

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