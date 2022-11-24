الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“سبيكول” تنضم لقائمة الوكلاء الإعلانيين لصحيفة تواصل
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“سبيكول” تنضم لقائمة الوكلاء الإعلانيين لصحيفة تواصل

“سبيكول” تنضم لقائمة الوكلاء الإعلانيين لصحيفة تواصل

“سبيكول” تنضم لقائمة الوكلاء الإعلانيين لصحيفة تواصل
١٠:٣٠:٢٣ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أبرمت إدارة صحيفة تواصل الإلكترونية اتفاقية تعاون مع شركة سبيكول لتقنية المعلومات، وبموجب هذه الإتفاقية تنضم سبيكول إلى قائمة الوكلاء الإعلانيين للصحيفة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وتعد صحيفة تواصل أحد أكبر الصحف الإلكترونية المعنية بمتابعة كافة المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي على مدار الساعة ، وتقدم تواصل كماً كبيراً من الأخبار والتقارير المحلية والخدمية التي تلبي كافة اهتمامات القراء.

وتعد سبيكول شركة رائدة في تكنولوجيا اكتشاف المحتوى وصناعة الإعلانات الذكية بكل أشكالها في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، ويبلغ عدد مواقع شبكاتها أكثر من 600 موقع إلكتروني في الوطن العربي.

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